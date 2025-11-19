ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、11月27日から、大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだ「あまおう ホリデー」を期間限定で販売する。また、同日から季節のおすすめティーとして「あまおう 和紅茶」も登場する。ホリデーシーズンを彩るゴンチャの新作は、福岡県産あまおうを贅沢に使用し、甘酸っぱくジューシーな味わいの「あまおう ︎ホリデー」。今年のドリンクは、芳醇な紅茶とまろやかなミルクのハーモニ