「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」ディーエイチシー（以下、DHC）は、同社を代表する＜オリーブウェルシリーズ＞から、「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」を来年2月4日に発売する。1本で化粧水と美容液の2役を担うDHC初の“セラムインローション”で、角層すみずみまで水分と油分をいきわたらせ、ふっくらとしたツヤ肌へ導く。「DHC クリスタルスキン 美容液 ローション」は、独自成分＜オリーブ発酵液（サッカ