日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「チキンクリームポットパイ」を、11月26日から数量限定で販売する。KFC冬の定番商品「チキンクリームポットパイ」が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。「チキンクリームポットパイ」1996年の発売以来、長く支持されている「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えた。愛されてきた理由は、な