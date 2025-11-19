「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」カルビーは、お酒のおつまみ向けとして素材の組み合わせにこだわった「絶品かっぱえびせん」から、サントリーと共同開発した「絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味」を12月1日から期間限定で発売する。なお、来年5月中旬終売予定している。「絶品かっぱえびせん」シリーズは「お酒のおつまみ」のニーズに応える商品として、2020年4月に発売した。“