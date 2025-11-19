モデルの島袋聖南さんは11月17日、自身のInstagramを更新。色っぽい水着姿を披露しました。【写真】島袋聖南の美しい水着姿「本当に綺麗です」島袋さんは「floating breakfastやってみたかったの」とつづり、5枚の写真と2本の動画を載せています。黒い水着でプールに入る姿などを披露。朝食が入ったかごをプールの上に浮かせ、カメラ目線の写真もあります。圧巻のスタイルが際立つ水着姿です。コメント欄では、「美の塊よ」「聖