俳優の風間俊介（42）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。ACEesの浮所飛貴（23）から腹黒さを指摘され、困惑する場面があった。女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。スイーツ店に1人で入りづらいという話題になり、風間は「女の人が多いところに入っていくと、（女性