新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥＮＩＧＨＴＯＦＴＯＲＴＵＲＥ」が１９日に後楽園ホールで行われ、特別試合としてＥＶＩＬと高橋裕二郎（４４）の同門対決が実現した。この日のメインでは裕二郎がスターダムのワールド王者・上谷沙弥とシングル戦で激突。上谷属する「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」のセコンドが介入を繰り返すと、Ｈ．Ｏ．Ｔ勢も入り乱れて収拾