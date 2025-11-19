今季からＢ１北海道に加入した富永啓生（２４）が、自身の成長を実感している。男子日本代表は２０２７年Ｗ杯アジア１次予選の台湾戦（２８日＝神戸、１２月１日＝台湾・新荘）を前に、１９日に都内で強化合宿を公開。富永は昨季ＮＢＡ下部のＧリーグでプレーし、今季から北海道に加わった。練習後、報道陣の取材に応じた冨永は「（Ｂリーグの）開幕戦から今まで、一試合、一試合学べることがたくさんあって。その中でチーム