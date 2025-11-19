歌舞伎俳優の市川染五郎さん（20）が18日、『新春浅草歌舞伎』（2026年1月2日〜26日）の製作発表記者会見に出席し、出演への意気込みを語りました。若手歌舞伎俳優の登竜門として、40年以上の歴史がある『新春浅草歌舞伎』。若手俳優が普段なかなか演じる機会が少ない大役に挑む場所として知られています。『新春浅草歌舞伎』には、2025年に行われた公演に引き続き、2回目の出演となる染五郎さん。演じる役について、「私は今回は