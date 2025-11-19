◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセントップマイラーがそろうマイルＣＳ。水納愛美記者が担当する「考察」追い切り編は、１９８９年オグリキャップ以来の芦毛Ｖを目指すガイアフォースに注目した。春のマイル王ジャンタルマンタルや、この日の坂路で一番時計だったラヴァンダはさすがだったが、目を引いたのはガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山