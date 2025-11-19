ウクライナ軍の発表などによると、ロシア軍は１８日夜〜１９日朝、ウクライナ各地へ大規模な攻撃を行った。西部テルノピリではミサイルと無人機（ドローン）が二つの集合住宅を直撃するなどし、少なくとも２０人が死亡、６４人が負傷した。救助活動は続いており、被害はさらに拡大する可能性がある。ウクライナ空軍によると、露軍は１８日夜〜１９日朝の各地への攻撃に、無人機４７０機以上と巡航ミサイル４０発以上を投入した