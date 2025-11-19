マレーシア当局は、9000万円相当のコカインを密輸しようとしたとして日本人の男3人を拘束したと発表しました。マレーシア当局の発表によりますと、クアラルンプール国際空港で18日、日本人の男3人の手荷物を検査したところ、日本円にして9000万円相当のコカイン、合わせて12キロが発見されました。コカインは、干しエビなどで覆った形で真空パックにして6つのスーツケースに入れられていたということです。マレーシア当局は、日本