政府や経済界、労働団体の代表者による会合「政労使会議」について、高市政権の発足後初めてとなる会議を今月25日に開催する方向で調整していることがわかりました。関係者によりますと、「政労使会議」は、▼政府からは高市総理大臣、▼経済界からは経団連の筒井会長、そして、▼労働団体からは連合の芳野会長が出席する予定で、今月25日に開催する方向で調整されているということです。高市政権が発足してから初めての会議となり