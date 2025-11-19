冬型の気圧配置となり、新潟県内は11月19日朝にかけて山沿いを中心にまとまった雪が降り、魚沼市では今シーズン初めてとなる除雪作業に汗を流す人たちの姿が見られました。 冬型の気圧配置が続き、山沿いを中心にまとまった雪が降った県内。魚沼市守門では午前7時に平年の15倍となる30cmの積雪を記録し、朝から除雪作業に追われる人の姿が見られました。住民が口にしたのはその積雪の多さ…【住民】「普段の初雪ではこんな