11月19日午後、赤澤亮正経産大臣のもとを新潟県柏崎市の桜井雅浩市長が訪れました。21日にも花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働是非を判断する見通しとなっていますが、桜井市長が経産大臣と面会した理由は…。【柏崎市桜井雅浩 市長】「国の考えをお聞かせいただきたく参上した。つまり、原発の再稼働要請における立地自治体の位置づけ」19日の面会で桜井市長は立地自治体が原発の誘致以来、56年にわたり原発と向き合ってきたこと