明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★頭の回転が速く、自分の行動や考えに無駄がなくなります。物欲がおさまり、どうしてあんなものが欲しかったんだろう、と思うかも。B型の運勢……★☆☆☆☆気力体力ともに落ち込んでいます。体調を崩しやすくなっているので、お酒や煙草は今日はやめましょう。入浴タイムや寝る前のひとときを大切にして