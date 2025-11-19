東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働問題で焦点となっている“地元の同意”をめぐり動きです。11月18日、福島第一原発を視察した花角知事は19日の会見で再稼働の是非を判断するための確認事項は全て終了したとの認識を示しました。関係者によりますと、21日にも再稼働を容認する考えを表明する見通しです。19日に開かれた定例の知事会見。【花角知事】「二度と起こしてはならない事故だと実感した。そのための安全対策や防災・被害を軽