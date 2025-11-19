欧州連合（EU）本部前に掲げられた旗＝4日、ベルギー・ブリュッセル（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は19日、世界初の包括的な人工知能（AI）規制法を本格適用する時期を2026年8月から最大で27年12月まで延期する方針を発表した。EUの厳格なIT規制は、トランプ米政権が批判。欧州企業も技術革新を阻むと反発しており、計画通りの実施は難しいと判断した。IT規制を世界で先導してきたEUの軌道修正は、