■カフェランチでママ友が感情的に…カフェのテーブルに座ると、Bが明るい声で言いました。「二人とも久しぶり！子ども大きくなったね〜！」私は笑って「ほんとだよね」と返しましたが、Aは少し遅れて「うん」とだけ答えました。子どもたちはジュースを飲みながら楽しそうに笑っています。けれど、大人のテーブルには妙な静けさが漂っていました。料理が運ばれ、フォークを手にしたまま、Aは何度か深呼吸をしていました。その様