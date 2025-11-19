大分大学減災・復興デザイン教育研究センター小西忠司客員教授 大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災は、延焼が広がり170棟以上が燃える甚大な被害となっています。なぜここまで被害が拡大したのでしょうか？ 専門家は「気象状況と地形」の2つの要因が重なったことが原因と指摘しています。 ◆大分大学減災・復興デザイン教育研究センター小西忠司客員教授「火災の延焼という点では2つありまして、まず強風