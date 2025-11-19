根強い円安の動き、ポンド円は２０５円台に乗せる動き＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、引き続き円安の動きが優勢。ドル円は156.20-30レベルに高止まりしている。ユーロ円は一時180.98レベルと、181円に迫り、史上最高値を更新した。ポンド円は節目の205.00を付けて、高値を205.02レベルに更新した。 USD/JPY156.22EUR/JPY180.94GBP/JPY204.96