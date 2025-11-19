ファンタジーＳ３着のメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は武豊騎手とのコンビ継続で白菊賞（１１月３０日、京都）へ向かう。１１月１日の京都で新馬勝ちしたテイエムサンレーヴ、もちの木賞２着のワンダーディーンはポインセチア賞（１２月２０日、阪神）を目標にする。