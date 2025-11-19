市町村の判断で猟銃を使いクマを駆除する「緊急銃猟」。出没が相次ぐ柏崎市でも訓練が行われました。また、県は、市町村が行う捕獲などの取り組みについて、費用を全額補助する緊急対策を行うと発表しました。柏崎市の山沿いに位置する旧高柳町。〈市の担当者〉※訓練「旧高柳中学校にてクマ1頭を確認しました。これより関係課に協力を要請し、現場本部を立ち上げ対応を開始します」クマの出没を想定した緊急銃猟の訓練です。市の