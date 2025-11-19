中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮報道官。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京11月19日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は19日の記者会見で、日本の高市早苗首相が行った台湾をめぐる発言を批判し、日本の行為の危険性や有害性を十分に認識するよう台湾の人々に呼びかけた。朱氏は次のように述べた。高市首相が公然と行った台湾をめぐる挑発的な発言は、台湾海峡問題への介入を図り、抗日戦