こうした状況の中で未だ鎮火にいたっていない今回の火災。 どのように火が広がっていったのか。また、現場の街並みなどについて詳しく見ていきます。 佐賀関の地図です。火事は佐賀関漁港に面した住宅密集地のこのあたりで発生したとみられています。 その後、火は建物から建物へと延焼を続け山林の方へ向かって燃え広がっていきました。こちらが延焼した範囲で住宅地の一部をすっぽりと覆うほどの広大な範囲です。