日本時間19日午後6時20分ごろ、インドネシアのスメル火山で大規模な噴火が発生した。気象庁が日本への津波の有無を調査している。気象庁によると、大規模な噴火が起きると、気圧波の影響で津波が発生する場合がある。同日午後9時時点で、海外の観測施設では噴火に伴うと考えられる潮位変化は観測されていない。