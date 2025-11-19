【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）【映像】「グーパンチ」で挨拶（実際の映像）U-17ワールドカップのキックオフ直前にまさかの光景が広がり、物議を醸している。日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本代表は北朝鮮代表と対戦。両国の国歌斉唱を終え、日本はキャプテンのGK村松秀司を先頭に歩き出して、まずは