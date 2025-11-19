初めての海外公務として東南アジアのラオスを公式訪問している天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、不発弾の資料館を訪問されました。愛子さまはきょう（19日）、現地時間午後3時前、不発弾の被害を伝えるビエンチャン市内の資料館「COPEビジターセンター」に到着されました。ラオス国内には現在、ベトナム戦争の際に投下されたクラスター弾が不発弾として、およそ8000万個残っていて、1975年の終戦後も2万人以上が死傷しています。