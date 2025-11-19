デビュー4周年を迎えた11人組グローバルボーイズグループ・INIが、グループ結成から現在までの軌跡をたどったドキュメンタリー映画を公開。インタビューでは、4年間で一番印象が変わったメンバー、グループでの新たな夢などを明かしました。2021年にオーディション番組から誕生したINI。デビュー直後には、その年の『日本レコード大賞 新人賞』を受賞。今年はアリーナツアーやドーム公演も成功させた人気グループです。■INIの“裏