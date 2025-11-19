中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止したことを受け、中国にある日本料理店からは落胆の声が聞かれました。中国外務省はきょうの会見で、日本産水産物の輸入を再び停止したと明らかにしました。日本産の水産物をめぐっては2023年8月に、東京電力・福島第一原発の処理水の海洋放出に伴い輸入停止が続いていましたが、今月になって出荷が再開されたばかりでした。中国の市民は…「いいじゃないですか?日本は原発処理水を海洋放