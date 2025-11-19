11月26日(水)「上田と女が吠える夜」今、改めて話題！「ワークライフバランス」を捨ててる女＆大事にしてる女SixTONES森本慎太郎も参戦！ 昨今再度話題の「ワークライフバランス」あなたはどっち？馬車馬のようにがむしゃらに働く人VS仕事だけではなく家庭や趣味の時間も大事にするバランスを大事にしている人十人十色のワークライフバランス事情を大公開！▼森本慎太郎 SixTONES６人での食事中でも食リポが抜けないメンバー