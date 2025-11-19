日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00〜)の企画「アドリブ大河」が、映画化されることが19日放送の2時間スペシャルで発表された。『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と題して、26年1月16日から3週間限定で全国公開される。『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』9月末、京都東映太秦映画村で行われた「アドリブ大河」の収録で、いつもと少し違った雰囲気を感じつつ、オープニング撮影の