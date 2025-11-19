きょう午前、山形県天童市の国道で、車３台が絡む事故があり、軽トラックを運転していた７５歳の男性が大けがをしました。 【写真を見る】前にいた軽ワゴン車に衝突し対向車にも...国道48号で車3台が絡む事故75歳男性が大ケガ（山形・天童市） 警察によりますと、きょう午前１０時ごろ、天童市川原子の国道４８号で、軽トラックや大型トラックなど合わせて３台が衝突しました。 道路を東へ進んでいた軽トラックが前にいた軽