19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円高の4万9100円と急騰。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては562.30円高。出来高は5157枚となっている。 TOPIX先物期近は3277ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.42ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49100