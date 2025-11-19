「中国政府が日本産水産物の輸入手続きを停止した」という一部報道について、外務省は今夜、「中国政府からそうした連絡を受けた事実はない」とするコメントを発表しました。外務省によりますと、今月5日、中国による輸入再開が発表された後、第一便となる輸出が行われ、現在も中国側と技術的なやり取りが続いています。そのうえで、外務省は今夜、「日本産水産物の輸入を停止すると中国政府から連絡を受けたという事実はない」と