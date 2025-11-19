「デイリー盃ロジータ記念・Ｓ１」（１９日、川崎）最後の牝馬１冠は好位から伸びた２番人気のドナギニーが快勝。重賞初制覇を果たした。２着に逃げた１番人気のエスカティア、外から懸命に追い込んだ４番人気のウィルシャインが３着に入った。１着馬には「第１９回東京シンデレラマイル・Ｓ３」（１２月３０日・大井）、また１、２着馬には「デイリー盃第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３」（２６年２月１１日・船橋）への優先出走