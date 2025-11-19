陸上女子１００メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（３０）が１９日、日本テレビ系「有吉の壁」に出演。その姿がＳＮＳなどで反響を呼んだ。繰り広げられるコントに参加し、掃除をさぼる生徒を追いかける先生役で登場し、グラウンドの遊具や生徒らを颯爽と跳び越えていく姿を披露。「中島ひとみ可愛すぎる」、「屈託のない笑顔が素敵すぎた」、「何してんすかｗ」、「今日１番面白いかも」、「尾形まで跳び越えたｗｗｗｗ