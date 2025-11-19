ボートレーサー１３５期生の中村楓（２１＝三重）が１９日、ボートレース津の「ルーキーシリーズ第２１戦スカパー！・ＪＬＣ杯争奪戦」の２日目５Ｒで１着。昨年１１月津での初出走から１２７戦目でデビュー初勝利を飾った。５号艇の中村は５コース発進。４コースの川崎智稔がカドから仕掛け、内がもつれた隙を鋭くまくり差し、バックで先頭に抜け出すと道中はインから残した中山翔太の猛追を振り切り、そのまま先頭でゴール。