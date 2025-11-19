毎日王冠３着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は西村淳也騎手とのコンビで鳴尾記念（１２月６日、阪神）へ向かう。武蔵野Ｓ３着のビダーヤはオータムリーフＳ（１１月３０日、京都）とギャラクシーＳ（１２月２８日、阪神）の両にらみ。シリウスＳ７着のテーオーパスワードはチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）へ登録する。南部杯９着のクラウンプライドは浦和記念（１１月２６日、浦和）