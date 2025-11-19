19日、詐欺などの疑いで栃木県鹿沼市に住む無職の男（18）が逮捕されました。警察によりますと男は、ほかの者らと共謀してことし6月24日から7月2日までの間に、新潟県柏崎市に住む60代女性に電話をかけ、現金200万円をだましとった疑いです。男の共謀者らは女性に対し、女性の息子などになりすまして複数回電話をかけていて、「息子が仮想通貨取引における未払いの税金を支払うために現金を至急必要としている」などと話していまし