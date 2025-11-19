育児休業中だった主人公・里美は、家族が増えた幸せの絶頂から一転。夫・壮太(32歳)の突然の退職と、無謀な起業計画に直面してしまいます。楽観的な夫が勝手に1000万円を借金し会社を設立しますが、はたから見ても思わしく成長しているとは思えず…。『1400万円借金夫と離婚した話』第3話をごらんください。 壮太からの金の無心は続き、里美は子どもたちの学費や生活防衛のために貯めた450万円を吸い取られます。限界を迎えた里