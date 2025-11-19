ハロー！プロジェクトの１１人組アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが１９日、日本武道館で秋ツアーの千秋楽公演を開催。約１万人を動員した。コンサートタイトル「ＱｕｅｅｎｏｆＨｅａｒｔｓＳｐｅｃｉａｌＦｌｕｓｈ（クイーンオブハーツスペシャルフラッシュ）」にちなみ、メンバー一人一人がソロで歌うと発表。６月に新加入した林仁愛（１４＝にいな＝）は初めての武道館公演。トレードマークのメ