ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第４４回「空飛ぶ源内」が１６日に放送された。残り４回、最終回は１２月１４日。ラスト、蔦屋重三郎（横浜流星）が何者かに安徳寺に来るように招かれ…待っていたのは、元老中松平定信（井上祐貴）、元大奥総取締高岳（冨永愛）、田沼家重臣三浦庄司（原田泰造）らの面々。一橋治済（生田斗真）の暗躍による「被害者の会」で、治済への仇討ち計画が明かされる胸熱展開となった