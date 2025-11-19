秋季トレーニングの全日程が終了し、円陣に加わった横浜ＤｅＮＡの相川監督（右から２人目）＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡは１９日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」などで行っていた秋季トレーニングの全日程を終了した。守備力強化に重点的に取り組み、相川監督は「当然ミスはつきまとうが、選手の意識が変わってきたのを感じられた」と手応えを語った。 ２日から４クールにわたって行い