東京の南青山（港区）にあるマツダのブランド体感拠点「MAZDA TRANS AOYAMA」で、2025年12月7日までの毎週日曜日限定で、ドッグカフェイベントが開催されています。マツダがドッグカフェをオープン！？会場では1階スペースがドッグカフェとして開放されており、広島・宮島に本拠を置く「伊都岐珈琲」監修のオリジナルドリンクやスイーツを、愛犬と一緒に楽しむことができます。マツダが期間限定でドッグカフェをオープン！ワン