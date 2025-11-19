18歳未満の女性に対してみだらな行為をしたとして県警は11月19日、高知市の30代の男を県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕しました。県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは高知市長尾山町のアルバイト松岡賢一容疑者（34）です。警察によりますと、松岡容疑者は今年8月、県内のホテルで県内に住む18歳未満の女性に対しみだらな行為をした疑いが持たれています。被害を受けた女性と親が高知署に被害を届け出。所要の捜