12月6日、千代田区後援で「金融リテラシー講座」が開催予定です。人生において重要な「金融」に関する知識を無料で学べます。本記事では応募方法などをお伝えします。応用編で学ぶ実践知識今回の講座は、全3回予定の公開講座の3回目です。「考えてみよう これからのマネープラン（応用編）」をテーマとして、普段学ぶ機会が少ない金融リテラシーについて、実践的に深く学ぶことができるとのこと。具体的には、将来起こり得るライフ