中国共産党系の国際紙「環球時報」は19日、沖縄県の日本への帰属について「論争が絶えず存在している」とする社説を掲載しました。高市総理の台湾有事をめぐる答弁を受け、日中の対立が激しさを増す中、あえて沖縄の帰属の問題を持ち出し、日本側に揺さぶりをかけています。「環球時報」は19日、「琉球学の研究はなぜ必要なのか」と題する社説を掲載しました。社説では、日本について「武力と脅迫で琉球藩を強制的に廃止し、沖縄県