手話で取材に応じる国際ろう者スポーツ委員会のコーサ会長＝19日、東京都江東区東京デフリンピックを主催する国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）のコーサ会長が19日、聞こえない人や聞こえにくい人向けの先端技術が設けられている東京都内の駅や商業施設を視察し「障害者も情報にアクセスできるよう工夫されており、素晴らしい施策だ」と評価した。東京メトロ日比谷駅では、構内のアナウンスを多言語の文字に変換する「みえるア