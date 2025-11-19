ユニバーサル・スタジオ・ジャパンスタジオが、19日からクリスマスイベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催。新登場のナイト・ショーやフード・フェスティバル、特別仕様となったアトラクションを、北村匠海さん（28）が一足早く体験しました。■パーク内がクリスマスムード一色にイベントに先駆け、18日にはメディア内覧会が行われ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダーを務める北村さんが登場。